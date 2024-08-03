Третий тур Российской Премьер-Лиги между «Рубином» и «Химками» пройдет на стадионе «Ак Барс Банк Арена» 3 августа 2024 года. Обе команды имеют свои сильные и слабые стороны, которые могут повлиять на исход встречи. Давайте проанализируем статистику и результаты последних матчей, чтобы сделать обоснованный прогноз на этот матч.

Анализ команды «Рубин»

Форма : В последних 5 играх «Рубин» забил 15 голов и пропустил 10, показывая хорошую результативность, но имея проблемы в обороне.

: В последних 5 играх «Рубин» забил 15 голов и пропустил 10, показывая хорошую результативность, но имея проблемы в обороне. Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 3.00 за игру, а пропускают они в среднем 2.00 гола за игру.

Недавние результаты:

Победа над «Акроном» (4-0) в Кубке России

Поражение от «Зенита» (0-4)

Победа над «Пари НН» (4-2)

Победа над «Локомотивом» (4-3) в товарищеском матче

Победа над «Енисеем» (3-1) в товарищеском матче

Команда Рашида Рахимова показывает высокую результативность, забивая в 13 из 15 последних матчей. Однако «Рубин» пропускает в 7 последних матчах, что указывает на слабости в обороне.

Анализ команды «Химки»

Форма : В последних 5 играх «Химки» забили 8 голов и пропустили 7, показывая неплохие результаты в атаке и обороне.

: В последних 5 играх «Химки» забили 8 голов и пропустили 7, показывая неплохие результаты в атаке и обороне. Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 1.60 за игру, а пропускают они в среднем 1.40 гола за игру.

Недавние результаты:

Победа над «Оренбургом» (1-0) в Кубке России

Поражение от «Спартака» (1-3)

Ничья с «Динамо Махачкала» (1-1)

Поражение от «ОФК» (2-3) в товарищеском матче

Победа над «Арсеналом Тула» (3-0) в товарищеском матче

Команда Франка Артиги показывает стабильность в забивании голов, забивая в 5 последних матчах, но имеет проблемы с обороной, пропуская в среднем 1.40 гола за игру.

Личные встречи

В последних личных встречах между этими командами:

01.04.2022 : «Рубин» 2-3 «Химки»

: «Рубин» 2-3 «Химки» 05.02.2022 : «Химки» 0-0 «Рубин»

: «Химки» 0-0 «Рубин» 22.08.2021 : «Химки» 1-1 «Рубин»

: «Химки» 1-1 «Рубин» 10.07.2021 : «Рубин» 1-0 «Химки»

: «Рубин» 1-0 «Химки» 19.03.2021: «Рубин» 1-3 «Химки»

Прогноз на матч

Учитывая текущую форму команд, их результаты в последних матчах и личные встречи, «Рубин» выглядит более сильным и мотивированным соперником. Команда показывает высокую результативность и играет на своем домашнем стадионе, что является значительным преимуществом. Несмотря на проблемы в обороне, «Рубин» имеет хорошие шансы на победу в этом матче.

Рекомендация: Победа хозяев («Рубин») за коэффициент 1.75