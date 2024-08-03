РПЛ. «Химки» в гостях выиграли у «Рубина» (3:2), одержав первую победу в чемпионате при Артиге

В матче 3-го тура РПЛ «Химки» в гостях одержали волевую победу над «Рубином» – 3:2.

Счет в матче открыл форвард казанцев Мирлинд Даку с пенальти в конце первого тайма. Вскоре после перерыва у «Химок» гол забил Хетаг Хосонов. В середине второго тайма команды обменялись забитыми мячами в течение двух минут. У хозяев отличился Александар Юкич, у гостей – новобранец Эдгардо Фаринья. Победный гол у «Химок» забил на 84-й минуте с пенальти Лукас Вера.

Подмосковный клуб одержал первую победу в чемпионате России после возвращения в РПЛ при новом главном тренере Франке Артиге.

Россия. РПЛ. 3-й тур

Рубин (Казань) – Химки – 2:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Даку, 45 (с пенальти); 1:1 – Хосонов, 50; 2:1 – Юкич, 65; 2:2 – Фаринья, 67; 2:3 – Вера, 84 (с пенальти).

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