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  • РПЛ. «Химки» в гостях выиграли у «Рубина» (3:2), одержав первую победу в чемпионате при Артиге

РПЛ. «Химки» в гостях выиграли у «Рубина» (3:2), одержав первую победу в чемпионате при Артиге

3 августа 2024, 21:58
4

В матче 3-го тура РПЛ «Химки» в гостях одержали волевую победу над «Рубином» – 3:2.

Счет в матче открыл форвард казанцев Мирлинд Даку с пенальти в конце первого тайма. Вскоре после перерыва у «Химок» гол забил Хетаг Хосонов. В середине второго тайма команды обменялись забитыми мячами в течение двух минут. У хозяев отличился Александар Юкич, у гостей – новобранец Эдгардо Фаринья. Победный гол у «Химок» забил на 84-й минуте с пенальти Лукас Вера.

Подмосковный клуб одержал первую победу в чемпионате России после возвращения в РПЛ при новом главном тренере Франке Артиге.

Россия. РПЛ. 3-й тур

Рубин (Казань) – Химки – 2:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Даку, 45 (с пенальти); 1:1 – Хосонов, 50; 2:1 – Юкич, 65; 2:2 – Фаринья, 67; 2:3 – Вера, 84 (с пенальти).

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Комментарии (4)
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Красногорск_Фан
1722711717
Химки с возрождением! очень ждал соседей что отойдут и воспрянут. Спасибо, так держать!
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Мики Пирсон
1722715986
Интересный всё таки у нас чемпионат!
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Сам_себе_сказал
1722716621
странная игра
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zigbert
1722779774
Мало кто ожидал такого результата и это при том что Рубин открыл счет. Химки молодцы, показали хороший футбол.
Ответить
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