Рахимов прокомментировал поражение «Рубина» от «Химок»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахииов отреагировал на поражение от «Химок» (2:3) в 3-м туре РПЛ.

«Первый тайм был под стопроцентным контролем «Рубина». Было много моментов, которые стоило было реализовывать. Нам не хватает запаса прочности, нет уверенности, что мы способны проводить 90 минут на одном уровне.

Почему упал на четвереньки? Потому что это был третий или четвертый голевой момент, который мы не смогли реализовать», – сказал Рахимов.

У «Рубина» 2 поражения в РПЛ подряд.

«Химки» победили впервые в сезоне РПЛ.

Команду тренирует испанец Франк Артига.

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