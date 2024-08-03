Стали известны стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ в котором сыграют «Рубин» и «Химки». Игра состоится 3 августа, начало встречи запланировано на 20:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Рубин»: Ставер, Рожков, Вуячич, Ашурматов, Грицаенко, Кабутов, Иву, Зотов, Юкич, Вада, Даку.

Главный тренер: Рашид Рахимов

«Химки»: Руденко, Мирзов, Филин, Анджелкович, Гогуа, Вера, Фернандес, Хосонов, Заболотный, Обухов, Ориньо.

Главный тренер: Франк Артига

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