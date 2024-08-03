03.08.2024, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Россия. Премьер-лига, 3 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Рубин
Рубин
3-3-2-1-1
38
Ставер
5
Ашурматов
27
Грицаенко
5
Вуячич
70
Кабутов
6
Иву
51
Рожков
21
Зотов
23
Вада
7
Юкич
19
Даку
3-2-2-1-2
96
Обухов
26
Анджелкович
25
Филин
30
Гогуа
72
Фернандес
99
Ориньо
80
Хосонов
32
Вера
19
Руденко
91
Заболотный
27
Мирзов
23
Вада
23
Безруков
23
Безруков
23
Вада
21
Зотов
19
Иванов
19
Иванов
21
Зотов
70
Кабутов
27
Чумич
27
Чумич
70
Кабутов
26
Анджелкович
24
Фаринья
24
Фаринья
26
Анджелкович
72
Фернандес
2
Голубович
2
Голубович
72
Фернандес
32
Вера
88
Глушаков
88
Глушаков
32
Вера
19
Руденко
7
Бакаев
7
Бакаев
19
Руденко
27
Мирзов
97
Магомедов
97
Магомедов
27
Мирзов
Остались в запасе
Рубин
Химки
25
Артур Нигматуллин
ВР
39
Илья Ежов
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
88
Марат Апшацев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
80
Никита Кокарев
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
44
Олег Исаенко
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
17
Илья Берковский
АП
7
Илья Садыгов
ЦФ
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
39
Илья Ежов
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
88
Марат Апшацев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
44
Олег Исаенко
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
17
Илья Берковский
АП
7
Илья Садыгов
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Рубин - Химки
4
Всего ударов по воротам
7
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
4
4
Нарушения
15
13
Офсайды
2
3
Количество передач
349
458
Точность передач %
72
79
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин против «Химок», 3-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Химки»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч! ТВ»
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Источник: «Бомбардир»