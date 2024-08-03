В «Динамо» объяснили, почему Лещук пропустит матч с «Акроном»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук не сыграет с «Акроном» в гостевом матче 3-го тура РПЛ.

Пресс-служба московского клуба сообщила о травме 28-летнего воспитанника.

«У Игоря Лещука повреждение четырехглавой мышцы левого бедра, он пропустит матч с «Акроном».

Планируется, что Игорь вернется в общую группу на следующей неделе», – сказали в «Динамо».

В этом сезоне Лещук провел 1 матч и пропустил 3 гола от «Спартака» в Кубке.

«Динамо» встретится с «Акроном» сегодня в 15:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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