В «Акроне» назвали бюджет клуба на сезон: «В топ-3 РПЛ снизу»

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов раскрыл размер клубного бюджета на сезон-2024/25.

«Бюджет на сезон – больше миллиарда рублей. Источники финансирования – акционеры плюс начисления от лиги. Они идут ежемесячно. «Акрон» в топ-3 снизу по бюджету.

Задача клуба – привлекать внешний капитал: билеты и мерч, а не вливания области. Деньги от лиги пойдут на разные вещи.

Конечно, львиная доля – содержание команды. Но любые деньги также пойдут и на улучшение быта команды. Если появятся новые источники дохода, то найдем, куда направить», – сказал Власов.

«Акрон» проводит дебютный сезон в РПЛ.

Команда стартовала с двух поражений и победы.

Клуб из Тольятти был основан в 2018 году.

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