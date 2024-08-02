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  • В «Акроне» назвали бюджет клуба на сезон: «В топ-3 РПЛ снизу»

В «Акроне» назвали бюджет клуба на сезон: «В топ-3 РПЛ снизу»

2 августа 2024, 19:19
1

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов раскрыл размер клубного бюджета на сезон-2024/25.

«Бюджет на сезон – больше миллиарда рублей. Источники финансирования – акционеры плюс начисления от лиги. Они идут ежемесячно. «Акрон» в топ-3 снизу по бюджету.

Задача клуба – привлекать внешний капитал: билеты и мерч, а не вливания области. Деньги от лиги пойдут на разные вещи.

Конечно, львиная доля – содержание команды. Но любые деньги также пойдут и на улучшение быта команды. Если появятся новые источники дохода, то найдем, куда направить», – сказал Власов.

  • «Акрон» проводит дебютный сезон в РПЛ.
  • Команда стартовала с двух поражений и победы.
  • Клуб из Тольятти был основан в 2018 году.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Акрон
Комментарии (1)
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BAIv
1722620045
Выигрывайте и деньги придут!!! Игрокам надо впахивать чтоб их купили и оклад большой положили!
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