Агент: «У Тикнизяна были реальные предложения из «Зенита» и «Спартака»

Футбольный агент Карен Дохоян подтвердил заинтересованность других топ-клубов РПЛ в трансфере левого защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.
«У него были реальные предложения из «Зенита» и «Спартака», хотя мое мнение, что он должен поехать за рубеж, но ему необходимо будет выдержать конкуренцию там, потому что это другая среда, другая обстановка», – сказал Дохоян.
- В этом сезоне Тикнизян провел за «Локо» 16 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
- Его рыночная стоимость – 6,5 миллиона евро.
- Летом фулбека сборной Армении не отпустили в «Севилью».
Источник: Metaratings