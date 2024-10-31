Агент: «У Тикнизяна были реальные предложения из «Зенита» и «Спартака»

Футбольный агент Карен Дохоян подтвердил заинтересованность других топ-клубов РПЛ в трансфере левого защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.

«У него были реальные предложения из «Зенита» и «Спартака», хотя мое мнение, что он должен поехать за рубеж, но ему необходимо будет выдержать конкуренцию там, потому что это другая среда, другая обстановка», – сказал Дохоян.