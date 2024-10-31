Шалимов сравнил игрока «Зенита» с Мбаппе

Бывший игрок сборной России Игорь Шалимов нашел схожесть между зенитовцем Андреем Мостовым и Килианом Мбаппе.
«Зенит» в матче с «Локомотивом» (1:1) ожидаемо больше владел мячом, и при владении Барриос опускался в оборону (и получалась тройка Нино – Алип – Барриос), два латераля (Мостовой и Мантуан), а Дуглас Сантос играл опорника при владении. Когда оборонялись, то Барриос поднимался в опорную зону, а Сантос уходил на место левого защитника.
Мостовой играл, как Мбаппе в Эль Класико, ныряя за спину защитникам, убегая от них, и, как Мбаппе, не забил в первом тайме», – обратил внимание Шалимов.
- 26-летний Мостовой стоит 3,5 миллиона евро.
- В 153 матчах за «Зенит» у Андрея 29 голов, 13 ассистов.
- «Зенит» идет в РПЛ 2-м.
Источник: «РБ Спорт»