Шалимов сравнил игрока «Зенита» с Мбаппе

Бывший игрок сборной России Игорь Шалимов нашел схожесть между зенитовцем Андреем Мостовым и Килианом Мбаппе.

«Зенит» в матче с «Локомотивом» (1:1) ожидаемо больше владел мячом, и при владении Барриос опускался в оборону (и получалась тройка Нино – Алип – Барриос), два латераля (Мостовой и Мантуан), а Дуглас Сантос играл опорника при владении. Когда оборонялись, то Барриос поднимался в опорную зону, а Сантос уходил на место левого защитника.

Мостовой играл, как Мбаппе в Эль Класико, ныряя за спину защитникам, убегая от них, и, как Мбаппе, не забил в первом тайме», – обратил внимание Шалимов.