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  • Онопко рассказал, как впервые побывал в Москве: «Попробовал банан и «пепси-колу»

Онопко рассказал, как впервые побывал в Москве: «Попробовал банан и «пепси-колу»

31 октября 2024, 20:08
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Тренер «Ростова» и сборной России Виктор Онопко поделился воспоминаниями о первой поездке в Москву.

– Вы упомянули свой первый вызов в юношескую сборную СССР. Сколько вам было лет?

– Думаю, лет 15-16.

– С какими чувствами ехали из Луганска в Москву?

– Я впервые в жизни сел на самолет тогда, это был Ту-154. Долетел, меня встретили и отвезли в Новогорск, где было всего два корпуса. Один – маленький, двухэтажный, там всегда жила первая сборная. За маленьким корпусом был большой, где уже расположились мы.

Красивая столовая, первый раз в ней попробовал банан, черную икру, представьте! В Новогорске всегда были ухоженные и чистые номера. На территории – идеальные поля.

Мне сразу выдали экипировку сборной СССР. Тогда получить ее, – даже не знаю… Когда возвращался домой, все просили привезти майку с гербом, бутсы.

Форму давали раз в году: куртки, костюмы, сумки. У меня даже что-то сохранилось. Получить футболку и костюм – почет!

Ну и, знакомство, конечно – одна из самых важных вещей в жизни. Со многими будущими партнерами повстречался. Конкуренция была на высочайшем уровне: нужно было показывать себя, доказывать, преодолевать.

Я был невероятно горд, что меня вызывали в юношескую сборную СССР, даже учитывая, что был там не основным игроком.

– Вы сказали про бананы и черную икру. Прям шок был?

– В Ворошиловграде [ныне Луганск] мы не голодали, конечно: овощи, фрукты, все было, мама с отцом работали. Но бананы и ананасы же не росли (смеется).

А икра считалась деликатесом, даже за большие деньги ее было тяжело купить. Первый раз как раз в Новогорске икру попробовал.

Еще в Москве узнал вкус «пепси-колы». Когда играли за дубль и приезжали в Москву, по 20 бутылок везли домой в Луганск. Просто угостить друзей и родственников.

– Складывается ощущение, что раньше приезд в Москву был сродни попаданию в рай.

– Я когда впервые зашел в ГУМ, аж глаза разбежались! Там первый раз купил себе рубашку. В Москве просто было больше всего, чем в других городах. Это уже не говорю про джинсы, электронные часы, магнитофоны и жвачки.

Я не жалуюсь, мы прекрасно жили в СССР, знаете, это просто приятные воспоминания из жизни. Сейчас-то я уже колу не пью, жвачку не жую, только если в самолете. Мне это не надо. Но, да, бананы ем (смеется). А черную икру не особо люблю, больше красную.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига СССР Онопко Виктор
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