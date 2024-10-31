Дзюба – о РПЛ в 2022 году: «Не мог понять, во что мы скатываемся»

Форвард «Акрона» Артем Дзюба высказался о падении уровня чемпионата России.
– За столько лет профессионального спорта, были ли у тебя выгорания? Если да, то до какой степени?
– Ну прям выгорания – нет. Но был эпизод, когда из «Зенита» уходил [в 2022 году]. Я не мог понять, во что мы вообще скатываемся.
Вообще конкуренции ноль, приезжают и играют люди, которые вообще не должны играть, мне кажется, в РПЛ.
Сейчас с этим все хуже и хуже. И вообще было неинтересно играть.
- В 2022-м Дзюба уехал играть в Турцию, но провел в «Адана Демирспоре» всего 2,5 месяца.
- В составе «Акрона» 36-летний нападающий забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 6 матчах.
Источник: Спортс’’