Дзюба – о РПЛ в 2022 году: «Не мог понять, во что мы скатываемся»

Форвард «Акрона» Артем Дзюба высказался о падении уровня чемпионата России.

– За столько лет профессионального спорта, были ли у тебя выгорания? Если да, то до какой степени?

– Ну прям выгорания – нет. Но был эпизод, когда из «Зенита» уходил [в 2022 году]. Я не мог понять, во что мы вообще скатываемся.

Вообще конкуренции ноль, приезжают и играют люди, которые вообще не должны играть, мне кажется, в РПЛ.

Сейчас с этим все хуже и хуже. И вообще было неинтересно играть.