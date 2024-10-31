Дзюба дал совет блогеру Литвину, подравшемуся в Медиалиге

Форвард «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал скандал в Медиалиге с участием Михаила Литвина.

Блогер бросился на трибуну болельщиков СКА. Они скандировали: «Литвин – пидорас».

Михаил ударил первого попавшегося болельщика – им оказался известный фанат ЦСКА «Маугли».

После этого Литвина задержала полиция. Он отсидел 13 суток в спецприемнике.

«Как часто мне кричали нелицеприятные вещи? Часто кричали. Постоянно. Наверное, неправильно, что это происходит, но оно как есть. Поэтому во всех странах мира футбольных это происходит. Это часть игры.

Как бы себя повел я в такой ситуации? Я уже чуть повзрослее, чем Миша. На самом деле неважно, что кричат гиены и шакалы, когда ты лев. Вот и все.

Мне по барабану на самом деле. Ты просто делаешь свое дело и все. Сегодня они кричат так, а завтра по-другому.

Странная ситуация, неожиданная вообще. Миша сам понимает, что вспылил. Я его вообще не осуждаю никак, но общая масса моих знакомых удивились этому поступку», – сказал Дзюба.