Дивеев высказался о замедлении ютуба в России

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев недоволен ограничениями в российском сегменте интернета.

– Как часто пользуешься социальными сетями?

– Очень редко! Во-первых, включить VPN для меня – это большая проблема. Я иногда психую и все удаляю.

Спрашиваю у жены, какой работает, она называет, я скачиваю – и ничего. Про себя думаю: «Ну и бог с ним».

В Rutube смотрю сериалы, какие-то шоу. Играю в Доту иногда, но редко.

– Как на тебе отразилась история с замедлением YouTube?

– Все это не здорово. Там много контента, которого нет в других сетях. Приходится мучиться с VPN. Не нравится мне это.

В 17 играх сезона у Дивеева 5 голов.

Впереди у ЦСКА матч 14-го тура РПЛ против «Спартака» (2 ноября).

ЦСКА идет в таблице 4-м.

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