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Черданцев – о Станковиче в «Спартаке»: «Все с ним ясно»

31 октября 2024, 14:14
36

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев подвел промежуточные итоги работы главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Станкович очень разочаровывает. Думаю, что все с ним ясно. Когда начинался сезон, я сказал, что мы поймем «Спартак» Станковича в октябре. Октябрь наступил, а команда не выиграла ни одного матча у прямых конкурентов (в чемпионате).

Да, команда обыгрывает тех, кого должна обыгрывать. Но с равными по силам командами возникают больше проблемы. Вряд ли мы уже увидим, что такое футбол Станковича.

Мне кажется, что в лице серба мы видим, что заслуги футболиста не дают оснований говорить, что он успешный тренер. По позиции «Спартака» в таблице – ничем не лучше, чем при Абаскале. Мне кажется, у испанца при всей в его адрес критике команда была более понятная.

Здесь я не вижу, что такое «Спартак» Станковича. Плюс много вопросов по его решениям относительно выбора (состава)», – сказал Черданцев.

  • «Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ с 22 очками в 13 турах.
  • Следующий соперник – ЦСКА (2 ноября).

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Черданцев Георгий
Комментарии (36)
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NewLife
1730374971
Трудно что-либо возразить(
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шахта Заполярная
1730374982
Что тебе ясно пополиз газовый. Ты кто, тренер, эксперт, просто трепло с микрофоном, с газовым уклоном. Ты против болотных пикнуть боишься, знаешь что выкинут как пса шелудивого.
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sined1951
1730375237
Эта ****, Черданцев опять мутит воду. Человек только начал работу, пытается правильно расставить футболистов на поле, поднять эмоциональное состояние игроков, а его уже начали "мочить" со всех сторон. Эти горе-комментаторы совсем обнаглели, мнят себя "великими" спецами, тренерами и судьми в футболе, а сами кроме пиз..жа ничего не умеют. Если РФС не разгонит эту комментаторскую ОПГ, ничего хорошего в нашем футболе не будет, одни скандалы и склоки.
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MazaiNN
1730375586
Фас...
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Нуф-Нуф
1730375707
Чмырьданцев - чмо газпромовское.
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...уефан
1730376920
...Черданцев и внешне и поведенчески напоминает Смегула из "Властелина Колец"...
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anatolich72
1730377026
Чердак который год показывает свою бездарность, а его все держут на тв.
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andr45
1730377771
ЧЕРДАНЦЕВ ЗНАТНЫЙ ЕКСПЕРТ, В ФУТБОЛЕ ЗНАЕТ ТОЛК об иностранных тренерах «Уже говорил об этом и могу повторить: нам нужно не только отменять лимит на легионеров, но и вводить лимит на иностранных тренеров.» «Когда назначали предыдущих тренеров в «Спартак»: Аленичева и Кононова - это было интересно. И. А сейчас неинтересно. Кто такой Тедеско?» Об игроках «Был бы я тренером — Веллитон у меня не играл бы в команде. Я предпочитаю умных футболистов, которые могут играть в командный футбол. Спорим, что Карпин от Веллитона избавится?»  «Барко никогда не играл в Европе,. Статистика у него плохая. И то, что он никуда не переехал в 25 лет вызывает определенные вопросы.» О СОБОЛЕВЕ «Это это большая удача для «Зенита» и полный провал для «Спартак
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Avitaminoz
1730381445
Интересно было бы заснять как после победы над ЦСКА Чердак будет переобуваться в воздухе
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zigbert
1730382711
Слушать Черданцева это вредить себе.
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