Черданцев – о Станковиче в «Спартаке»: «Все с ним ясно»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев подвел промежуточные итоги работы главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Станкович очень разочаровывает. Думаю, что все с ним ясно. Когда начинался сезон, я сказал, что мы поймем «Спартак» Станковича в октябре. Октябрь наступил, а команда не выиграла ни одного матча у прямых конкурентов (в чемпионате).

Да, команда обыгрывает тех, кого должна обыгрывать. Но с равными по силам командами возникают больше проблемы. Вряд ли мы уже увидим, что такое футбол Станковича.

Мне кажется, что в лице серба мы видим, что заслуги футболиста не дают оснований говорить, что он успешный тренер. По позиции «Спартака» в таблице – ничем не лучше, чем при Абаскале. Мне кажется, у испанца при всей в его адрес критике команда была более понятная.

Здесь я не вижу, что такое «Спартак» Станковича. Плюс много вопросов по его решениям относительно выбора (состава)», – сказал Черданцев.