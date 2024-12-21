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    Черданцев высказался о результативности Соболева

    Комментатор Георгий Черданцев оценил игру нападающего «Зенита» Александра Соболева.

    «У Соболева не ладится? Это нормально. Достаточно много футболистов высокого класса в европейском футболе, которые приходят в новую команду и не сразу себя находят.

    Во-первых, Соболев в «Спартаке» играл в один футбол, в «Зените» – другой. Во-вторых, он почти не имел конкуренции на позиции. Считаю, что это большой минус команды – когда игрок не знает, он в основе или нет. Конкуренция – дело хорошее, но основной состав должен быть основным составом.

    Когда игрок знает, что он выходит в основе, он и готовится по-другому. А когда ты не знаешь, ты начинаешь нервничать. И вместо того, чтобы где-то сыграть попроще, начинаешь что-то выдумывать.

    Он пропустил подготовку из-за всех этих вещей. Плюс переезд в другой город – это непросто. Наверное, это во многом стало для него проблемой. В игровых ситуациях он неплохо подыгрывал, этому он научился в «Спартаке» и прибавил в этом компоненте. Несколько комбинаций с его участием мне запомнились в этой части сезона. Дальше – посмотрим», – сказал Черданцев.

    • «Зенит» приобрел Соболева у «Спартака» за 10 миллионов евро. Переход был оформлен 30 августа.
    • 27-летний форвард провел за петербургский клуб 16 матчей, забил 2 гола, сделал 1 передачу.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (1)
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    FCSpartakM
    1734790294
    зенит сейчас играет в футбол Соболева. Навесить на столбов. Он даже в таком футболе себя не может поймать
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