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    Черданцев призвал «Зенит» брать пример с «Реала»

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал ситуацию в «Зените».

    «Мне кажется, что у «Зенита» перебор игроков. Им решать, но они могли бы расстаться с рядом футболистов, отдав их в аренду, чтобы они играли. Кого именно? Посчитайте, сколько у них нападающих. Столько нет даже в «Реале». Даже в «Манчестер Юнайтед», где тоже перебор, столько нет, при 38 матчах в чемпионате. А у нас не 38. Конечно, еще кубок, но мы играем все равно не так, как в Европе. И иметь такую длинную скамейку...Ну куда?

    Мне кажется, надо брать пример с «Реала». Смотрите: сколько в прошлом году было у них задействовано игроков, когда они выиграли Лигу Чемпионов и чемпионат? Ну, 14-15. Минимальная ротация состава. Это правильный пример, на который надо ориентироваться.

    Ребята, которые в «Зените», все выиграли много раз. Мне кажется, иностранцам сложно находить внутреннюю мотивацию, чтобы убиваться в Оренбурге на искусственном поле. При всем уважении к «Оренбургу». Это чистая психология, которая играет в спорте большую роль. Нужны люди голодные до побед», – сказал Черданцев.

    • «Зенит» идет в РПЛ 2-м.
    • Команда выиграла 6 последних сезонов.
    • Сезон РПЛ возобновится 28 февраля.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (20)
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    Skull_Boy
    1734805538
    Не надо сравнивать шоколад с гуано имея у руля физрука с недоразвитым менеджментом и гениальным анальным руководством у которых нет стандартного плана по реализации и развитию, и тем более у которых, как водилось, никогда не стояла задача по выходу из групп в еврокубках и терпила всегда будет ныть, что у него не хватает состава имея при этом под 70 колен в заявке на сезон
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    n876
    1734805953
    Ребята, которые в «Зените», все выиграли много раз. Мне кажется, иностранцам сложно находить внутреннюю мотивацию, чтобы убиваться в Оренбурге на искусственном поле. .........Это чистая психология, которая играет в спорте большую роль. Нужны люди голодные до побед», – сказал Черданцев.===== Вот чертяка, про еврокубки напоминает.Заодно про ЧЕ ЧМ, до которых не дотянуться. Пока пересидент рулит.
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    Айболид
    1734806010
    Хряк и ухилянт вновь совокупились в злобе и ненависти )))
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    NewLife
    1734809700
    "Нужны люди голодные до побед", а собрали голодных до денег - достаточная мотивация, чтобы ходить по полю. Думаю, весной включат судейскую тягу.
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    Айболид
    1734810221
    И "пердач80" на ухилянта вскобелился , он наверно "нюхать" любит и "тарасиков" .
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