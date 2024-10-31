Мостовой объяснил кризис «Ростова»

Александр Мостовой считает, что плохие результаты «Ростова» связаны с работой главного тренера команды Валерия Карпина в сборной России.
«Зачем ему было возглавлять сборную и совмещать посты? Нагрузка на него сумасшедшая.
Все сказывается на «Ростове». Если работаешь в клубе, то продолжай работать дальше», – сказал Мостовой.
- У «Ростова» серия из 7 матчей без побед – 4 ничьи и 3 поражения.
- Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года.
- Национальная команда более 2,5 лет отстранена от участия в турнирах ФИФА и УЕФА.
Источник: Metaratings