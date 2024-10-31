Мостовой объяснил кризис «Ростова»

Александр Мостовой считает, что плохие результаты «Ростова» связаны с работой главного тренера команды Валерия Карпина в сборной России.

«Зачем ему было возглавлять сборную и совмещать посты? Нагрузка на него сумасшедшая.

Все сказывается на «Ростове». Если работаешь в клубе, то продолжай работать дальше», – сказал Мостовой.