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Мостовой объяснил кризис «Ростова»

31 октября 2024, 19:19
6

Александр Мостовой считает, что плохие результаты «Ростова» связаны с работой главного тренера команды Валерия Карпина в сборной России.

«Зачем ему было возглавлять сборную и совмещать посты? Нагрузка на него сумасшедшая.

Все сказывается на «Ростове». Если работаешь в клубе, то продолжай работать дальше», – сказал Мостовой.

  • У «Ростова» серия из 7 матчей без побед – 4 ничьи и 3 поражения.
  • Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года.
  • Национальная команда более 2,5 лет отстранена от участия в турнирах ФИФА и УЕФА.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий Мостовой Александр
Комментарии (6)
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Spartak_forv@
1730392151
Ростов спасет дуэт Бубнова и Мостового.Один будет чеканить, другой будет считать ТТХ
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Александр.Т.
1730395328
Хм может кто то из журналюг задаст царю вопрос так почему у других тренеров плохо которые не возглавляют параллельно сборную,все те кто ниже 8места РПЛ
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BRO_football
1730397724
Ты на дно таблицы РПЛ посмотри. Вот там кризис. А у Ростова всё ещё в порядке!
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Александр-Каратеев-yandex
1730398356
Мостовой, ввиду неприязни к Карпину, злорадствует, радуется неудачам Ростова.
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Play
1730399546
Каждый год одно и то же, команда Карпина всегда гоняет на американских горках. И каждый год все причитают, будто это в первый раз. А это ещё в Спартаке было, всегда команда Карпина отлично начинает сезон. В этом сезоне - первые 5 туров = 8 очков, для команды уровня Ростова, отличный результат. Потом начинают ливать всем подряд, проигрывать дома самому лютому дну, это тоже фишка команд Карпина. Пройдёт время, опять Ростов выдаст 4-5 удачных матчей, потом опять 4-5 провальных и так далее, закончит сезон в восьмёрке. Чего ещё ожидать, Карпин держит Ростов уверенным середняком, два раза были в пятёрке. Кто-то реально ждёт, что другой тренер выдаст с этой командой больше? И о какой нагрузке идёт речь, с текущим положением сборной России?
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