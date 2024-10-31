Дзюба высказался о конфликте с «Амкалом»

Форвард «Акрона» Артем Дзюба порассуждал о сентябрьском скандале с представителями «Амкала».

Дзюба пнул игрока «Амкала» Чужого, а потом пригрозил ударить его в лицо.

Матч был сорван, так как «Амкал» ушел с поля.

Это произошло в финале любительской Т-Лиги.

«Есть много негативных персонажей в медиафутболе, в «Амкале» их хватает. Я не хочу их как-то рекламировать, потому что эти полупокеры у себя в тг-каналах пытаются за счет этого пиариться.

Общался ли со мной кто-то после ситуации с «Амкалом» и Чужим, чтобы все вывести в нормальное русло? Мне неинтересно. Возможно, и я им неинтересен.

Меня больше разочаровал Герман в этой ситуации. Я был о нем всегда высокого мнения. Он вроде порядочный парень.

Наверное, этот клуб еще до сих пор ничего не выиграл значимого, потому что нельзя идти на поводу у футболистов и бояться принимать какие-либо решения.

Ты им, черт возьми, деньги платишь. Они должны выполнять то, что ты скажешь. Его позиция – неправильная. Слишком осторожная.

Он боялся вообще что-либо сказать, весь побледнел, заикался, не мог принять решения, за него подходили и что-то тявкали.

Хочет показаться для всех хорошим? Так не бывает. Невозможно. Когда игроки будут уходить из твоей команды, они все равно не оценят доброту. Все воспринимают его доброту за слабость», – сказал Дзюба.