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    Дзюба пнул соперника в любительской лиге и сорвал матч

    В любиительской Т-Лиге сорвался финал с участием «Амкала» и «Мандалориан». За последних играет Артем Дзюба.

    По ходу встречи случился конфликт игрока «Амкала» Чужого с соперником. В него вмешался Дзюба, ударивший Чужого ногой.

    Футболисты «Амкала» стали требовать красную карточку для Дзюбы. Ее не последовало, поэтому команда по инициативе Сибсканы покинула поле.

    О ситуации в телеграм-канале рассказал глава медийного «БроукБойз» Дмитрий Егоров.

    • Дзюба уже несколько месяцев не может найти себе профессиональную команду.

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.09.2024 21:09
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    Комментарии (26)
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    ...уефан
    1725733122
    ...о-па! А чего Артёмка там, в этой непонятной лиге, забыл?... Да ещё и пинается)...
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    Alex860
    1725733990
    И когда следующая постановка ( ой, простите игра) театральной труппы погорелого театра?
    Ответить
    Цугундeр
    1725734061
    Жив курилка.)
    Ответить
    БАЗАРА НЕТ
    1725734534
    Так их клоунов)
    Ответить
    Айболид
    1725734692
    воспитанник Спартака , он и в медиалиге .....с в инья .
    Ответить
    парольрыбамеч
    1725734697
    Тихонов сказал про Дзюбу---Этого болвана надо отправить на фронт.
    Ответить
    Зеркальный
    1725735243
    Дзюба решил покрасоваться в новостях, ведь футболом этого уже давно добиться не может
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    Янвapь 69
    1725736282
    Опять оскандалился пёс вонючий
    Ответить
    Myasko
    1725748399
    Возомнил из себя царя
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    Artemka444
    1725775882
    Амкал клоуны
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