Дзюба пнул соперника в любительской лиге и сорвал матч

В любиительской Т-Лиге сорвался финал с участием «Амкала» и «Мандалориан». За последних играет Артем Дзюба.
По ходу встречи случился конфликт игрока «Амкала» Чужого с соперником. В него вмешался Дзюба, ударивший Чужого ногой.
Футболисты «Амкала» стали требовать красную карточку для Дзюбы. Ее не последовало, поэтому команда по инициативе Сибсканы покинула поле.
О ситуации в телеграм-канале рассказал глава медийного «БроукБойз» Дмитрий Егоров.
- Дзюба уже несколько месяцев не может найти себе профессиональную команду.