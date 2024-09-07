Дзюба пнул соперника в любительской лиге и сорвал матч

В любиительской Т-Лиге сорвался финал с участием «Амкала» и «Мандалориан». За последних играет Артем Дзюба.

По ходу встречи случился конфликт игрока «Амкала» Чужого с соперником. В него вмешался Дзюба, ударивший Чужого ногой.

Футболисты «Амкала» стали требовать красную карточку для Дзюбы. Ее не последовало, поэтому команда по инициативе Сибсканы покинула поле.

О ситуации в телеграм-канале рассказал глава медийного «БроукБойз» Дмитрий Егоров.