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    • Дзюба пригрозил ударить в лицо соперника из любительской лиги

    Дзюба пригрозил ударить в лицо соперника из любительской лиги

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич раскрыл подробности конфликта Артема Дзюбы по ходу матча любительской Т-Лиги.

    • Дзюба по ходу игры против «Амкала» пнул Чужого.

    «Но самое смешное, что «Амкал» предлагал (чтобы загладить инцидент), чтобы Чужой в ответ Дзюбе дал пинка – и вопрос закрыт.

    На что Артем в свойственной ему манере ответил: «Тогда по *** [лицу] перееду», – написал Генич по инциденту.

    • Дзюба уже несколько месяцев не может найти себе профессиональную команду.
    • Он лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Константина Генича

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    07.09.2024 21:37
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    Комментарии (8)
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    russkiisergei
    1725734402
    да испортили Артёмку в голубом клубе!!!
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    парольрыбамеч
    1725734533
    Тихонов (биалонист)сказал про Дзюбу---Этого болвана надо отправить на фронт.
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    DOCTOR PENALTY
    1725734746
    Помните молодые пацаны кричали с трибуны: "Дзюба пошёл на х*й!" ?... Как же правы они были...
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    Айболид
    1725734994
    "usskii ser gay" - живая пропаганда лгбтшной заразы ! Срамъ несусветный !
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    Янвapь 69
    1725736431
    Длиннобудылый - такое говнище
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    BRO_football
    1725737183
    Дзюба, конечно, всё ещё продолжает рукоблудить, только уже на поле.
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    bset
    1725737373
    Ну и пора заканчивать его карьеру в медиа лиге
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