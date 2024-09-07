Дзюба пригрозил ударить в лицо соперника из любительской лиги

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич раскрыл подробности конфликта Артема Дзюбы по ходу матча любительской Т-Лиги.

Дзюба по ходу игры против «Амкала» пнул Чужого.

«Но самое смешное, что «Амкал» предлагал (чтобы загладить инцидент), чтобы Чужой в ответ Дзюбе дал пинка – и вопрос закрыт.

На что Артем в свойственной ему манере ответил: «Тогда по *** [лицу] перееду», – написал Генич по инциденту.