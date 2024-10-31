Первый тренер Соболева оценил отказ нападающего «Зенита» общаться с журналистами из Москвы

Александр Горбунов, первый тренер Александра Соболева, прокомментировал нежелание форварда «Зенита» разговаривать с московскими журналистами.

Инцидент с отказом произошел после ничьей с «Локомотивом» (1:1) в воскресенье.

В конце августа Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» за 10 млн евро.

В московском клубе он провел 4,5 сезона.

«Александру нужно только забить, а так все нормально. Плюс важно игровое время. Может, дадут сыграть в старте. Думаю, Соболев уже адаптировался. Нужно показывать стабильную игру.

У него давно были проблемы с журналистами. Вообще считаю, чем меньше он дает интервью, тем лучше. Когда начинаются разговоры, дает интервью, наоборот, [все] только портится.

Журналисты всегда любят [задавать] вопросы с поддевкой, еще что-то. Ему нужно сосредоточиться на игре. Когда все немного успокоится, тогда можно давать интервью и, наверное, не всем.

Сейчас ему не нужны интервью. По какому поводу? Как у него дела? Как он адаптировался? Когда забьет гол? Когда он будет стабильно играть и забивать, тогда можно.

Сейчас практически не о чем говорить. Будут голы – будет игра – будут интервью», – считает Горбунов.