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  • Первый тренер Соболева оценил отказ нападающего «Зенита» общаться с журналистами из Москвы

Первый тренер Соболева оценил отказ нападающего «Зенита» общаться с журналистами из Москвы

31 октября 2024, 17:17
3

Александр Горбунов, первый тренер Александра Соболева, прокомментировал нежелание форварда «Зенита» разговаривать с московскими журналистами.

  • Инцидент с отказом произошел после ничьей с «Локомотивом» (1:1) в воскресенье.
  • В конце августа Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» за 10 млн евро.
  • В московском клубе он провел 4,5 сезона.

«Александру нужно только забить, а так все нормально. Плюс важно игровое время. Может, дадут сыграть в старте. Думаю, Соболев уже адаптировался. Нужно показывать стабильную игру.

У него давно были проблемы с журналистами. Вообще считаю, чем меньше он дает интервью, тем лучше. Когда начинаются разговоры, дает интервью, наоборот, [все] только портится.

Журналисты всегда любят [задавать] вопросы с поддевкой, еще что-то. Ему нужно сосредоточиться на игре. Когда все немного успокоится, тогда можно давать интервью и, наверное, не всем.

Сейчас ему не нужны интервью. По какому поводу? Как у него дела? Как он адаптировался? Когда забьет гол? Когда он будет стабильно играть и забивать, тогда можно.

Сейчас практически не о чем говорить. Будут голы – будет игра – будут интервью», – считает Горбунов.

  • После трансфера в «Зенит» нападающий сделал 1+1 в 9 официальных матчах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр
Комментарии (3)
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gunstilzit
1730385048
Надеюсь он будет забивать только немосковским командам.Иначе зашквар :)
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Cleaner
1730386954
Первый тренер Соболева: -"Когда он будет стабильно играть и забивать, тогда можно." То есть Дельфин больше НИКОГДА не будет общаться с журналистами!!!...)))
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subbotaspartak
1730388933
...Будут голы – будет игра... или наоборот...
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