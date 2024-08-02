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Канчельскис встал на защиту Чалова, сменившего ЦСКА на ПАОК

2 августа 2024, 14:28
9

Андрей Канчельскис считает правильным решением уход Федора Чалова из ЦСКА в ПАОК.

«Чалов правильно сделал, что перешeл в ПАОК. Сами понимаете, что греческие команды участвуют в еврокубках, поэтому это может стать для него трамплином в другую команду более сильного европейского чемпионата.

А те, кто критикует выбор Фeдора, они хоть знают, что такое футбол? Футбольная карьера – максимум 15 лет, если повезeт. Российские команды ещe лет 10 нигде играть не будут, дайте человеку поиграть в Европе, пусть посмотрит, порадуется жизни, дай бог сыграет в Лиге чемпионов или Европы.

А критики все такие умные, не понимают, что век футболиста короткий, только глупые люди могут его критиковать. Они хотели, чтобы он сразу уехал в «Манчестер Сити?

На россиян сейчас мало обращают внимания, за счастье, если они уезжают, я только за. Может быть, Чалов действительно проявит себя и уедет куда-то, и все будут радоваться, как делали это в случае с Миранчуком, Головиным и Сафоновым.

Чалову надо было оставаться в ЦСКА и вариться в этом болоте? Между прочим, ПАОК тренировал лучший бомбардир СССР Олег Блохин, там играл Тетрадзе, Протасов тоже в Греции был. Ничего зазорного в этом нет.

Чалов – молодец, я буду за него переживать и болеть. Удачи ему!» – сказал Канчельскис.

  • Чалов перешел в ПАОК из ЦСКА за 3 миллиона евро.
  • В составе армейцев форвард провел 263 матча, забил 89 голов и сделал 44 ассиста.
  • Он был в системе московского клуба с 7 лет.

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Источник: «Чемпионат»
Греция. Суперлига Россия. Премьер-лига ПАОК ЦСКА Чалов Федор Канчельскис Андрей
Комментарии (9)
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...уефан
1722598455
...первое - от кого он его защищает?... ...второе - как у него с головой теперь?...
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Цугундeр
1722600095
Старая травма... Его точно из бара забрали.?
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АЛЕКС 58
1722601242
Да пусть играет где хочет...МОЖЕТ и проявит себя,не как пенальтист,а как нападающий. И кстати,Сафонов себя ещё никак не проявил,нечему пока радоваться. Радуется за него и себя только его новая девка
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RUSARM
1722602642
Пусть пробует себя Федька,может что и получится!! Удачи Чал!!
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D.-Karlito-google
1722648973
Фактически, помимо престижа, который дала ему квалификация, и мечты сыграть восемь матчей в Лиге Чемпионов, у ПАОКа есть и первые ощутимые выгоды от его квалификации за счет Бората, причем Дикефалос положил в свою казну минимальную сумму. 3 170 000 евро и стремиться превысить эту цифру в 30 миллионов, если он преодолеет возможности как Мальмё, так и команды, с которой он встретится - если шведы будут исключены - в плей-офф. Отмечается, что бонус за участие в этапе Лиги чемпионов составляет 18 620 000 евро, а за участие в соответствующем этапе Лиги Европы - порядка 4 310 000 евро, с учетом бонуса для групп Лиги конференции. составляет 3170 000 евро, и жители Салоников уже обеспечили себе конкретную подушку.
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zigbert
1722665879
Никто его вроде бы не критикует. Для него это новый вызов чтобы как то проявить себя.
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