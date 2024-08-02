Канчельскис встал на защиту Чалова, сменившего ЦСКА на ПАОК

Андрей Канчельскис считает правильным решением уход Федора Чалова из ЦСКА в ПАОК.

«Чалов правильно сделал, что перешeл в ПАОК. Сами понимаете, что греческие команды участвуют в еврокубках, поэтому это может стать для него трамплином в другую команду более сильного европейского чемпионата.

А те, кто критикует выбор Фeдора, они хоть знают, что такое футбол? Футбольная карьера – максимум 15 лет, если повезeт. Российские команды ещe лет 10 нигде играть не будут, дайте человеку поиграть в Европе, пусть посмотрит, порадуется жизни, дай бог сыграет в Лиге чемпионов или Европы.

А критики все такие умные, не понимают, что век футболиста короткий, только глупые люди могут его критиковать. Они хотели, чтобы он сразу уехал в «Манчестер Сити?

На россиян сейчас мало обращают внимания, за счастье, если они уезжают, я только за. Может быть, Чалов действительно проявит себя и уедет куда-то, и все будут радоваться, как делали это в случае с Миранчуком, Головиным и Сафоновым.

Чалову надо было оставаться в ЦСКА и вариться в этом болоте? Между прочим, ПАОК тренировал лучший бомбардир СССР Олег Блохин, там играл Тетрадзе, Протасов тоже в Греции был. Ничего зазорного в этом нет.

Чалов – молодец, я буду за него переживать и болеть. Удачи ему!» – сказал Канчельскис.