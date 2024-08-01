Угальде рассказал, на что тратит больше всего денег в Москве

Форвард «Спартака» Манфред Угальде поделился впечатлениями от жизни в Москве.
«В Москве в самом деле прекрасно. С самого первого момента я чувствую себя здесь очень комфортно.
Здесь меня удивило большое количество людей, а еще огромный трафик. Вообще у России и Коста-Рики много отличий. У нас не так много людей и зданий. В Коста-Рике всего меньше.
Согласен, что Москва дорогой город для жизни. Больше всего денег уходит на аренду квартиры. Это очень дорого», – сказал Угальде.
- Костариканец зимой перешел в «Спартак» из «Твенте».
- Он забил 3 гола в 19 матчах.
- Сообщалось, что Угальде зарабатывает в столичном клубе 1,7 млн евро в год.
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Источник: Sport24