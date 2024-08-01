Семин проанализировал разгромное поражение «Динамо» от «Спартака»

Юрий Семин прокомментировал результат московского дерби между «Спартаком» и «Динамо».

Команды встречались в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Спартаковцы разгромили соперника со счетом 3:0.

«Трудно определить настоящую силу команд, потому что они играли экспериментальными составами. На данном этапе игра «Спартака» была более предпочтительна, чем «Динамо».

Каждый тренер преследует свои цели, одни хотят посмотреть игроков, другие хотят заранее решить вопрос для дальнейшей стадии Кубка.

Матч был с большими ошибками. «Спартак» их совершил меньше и был агрессивнее, превосходили соперника в физическом плане.

У «Спартака» достаточно много качественных игроков. А что у них получится – покажет время», – сказал Семин.

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