Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над ЦСКА

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий после кубкового матча против ЦСКА (1:0).

Единственный гол во 2-м тайме забил Кевин Ленини.

– В чем вы были лучше ЦСКА?

– Не хочу говорить, в чем мы были лучше, но в целом проделали отличную работу. Мы хорошо контролировали мяч, проводили хорошие атаки, получались переключения. Когда теряли мяч, сразу накрывали, уверенно действовали в обороне, забили хороший гол. В концовке упустили инициативу, дали сопернику сделать давление на наши ворота, но в целом хороший матч, правильное отношение футболистов. Мы очень рады этой победе.

Мы всегда хотим владеть мячом, если есть возможность, мы хотим его забрать себе. Нам давало преимущество, что соперник слишком прижимался, ему было сложно выходить в атаку. Мы хорошо использовали контрпрессинг. Каждая игра складывается по‑разному, хотя, думаю, во всех трех последних играх у нас было значительное преимущество по владению. По‑моему мнению, забитый мяч вытекал из этого преимущества.