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Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над ЦСКА

31 июля 2024, 23:59
2

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий после кубкового матча против ЦСКА (1:0).

– В чем вы были лучше ЦСКА?

– Не хочу говорить, в чем мы были лучше, но в целом проделали отличную работу. Мы хорошо контролировали мяч, проводили хорошие атаки, получались переключения. Когда теряли мяч, сразу накрывали, уверенно действовали в обороне, забили хороший гол. В концовке упустили инициативу, дали сопернику сделать давление на наши ворота, но в целом хороший матч, правильное отношение футболистов. Мы очень рады этой победе.

Мы всегда хотим владеть мячом, если есть возможность, мы хотим его забрать себе. Нам давало преимущество, что соперник слишком прижимался, ему было сложно выходить в атаку. Мы хорошо использовали контрпрессинг. Каждая игра складывается по‑разному, хотя, думаю, во всех трех последних играх у нас было значительное преимущество по владению. По‑моему мнению, забитый мяч вытекал из этого преимущества.

  • «Краснодар» победил впервые в сезоне.
  • Команды вновь сыграют в Краснодаре 10 августа.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок ЦСКА Краснодар Мусаев Мурад
Комментарии (2)
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Max-Min-vkontakte
1722495546
Заслуга Мусаева минимальная. Просто звезды сошлись, и Кордоба подъехал
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Январь 59
1722501381
Игра была интересная. Краснодар играл в свой футбол и забил. Да не совсем основной состав, но К. Ленини , Мозес, Арутюнян смотрелись вполне достойно. А вот выход Сперцяна, Смолова и Черникова ничем не усилил игру , наоборот быки прижались к воротам, и только Батчи и Олусегун отчаянно отбивались. Если бы коняшки выпустили сразу во втором тайме Обелякова, то неизвестно ещё как закончилась игра.
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