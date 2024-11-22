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    • Червиченко: «Химки» вводили «Зенит» и «Локомотив» в прострацию, нельзя исключать подобного с «Краснодаром»

    Червиченко: «Химки» вводили «Зенит» и «Локомотив» в прострацию, нельзя исключать подобного с «Краснодаром»

    Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча подмосковного клуба с «Краснодаром» в 16-м туре РПЛ.

    «По игре «Краснодар» – однозначный фаворит матча и должен спокойно брать три очка. Даже осечка с «Рубином» в большей степени вызвана невезением, слабой реализацией моментов и очень организованным сопротивлением со стороны казанского клуба.

    Но уровень «Химок» гораздо ниже, организация игры в обороне оставляет желать лучшего, чем и должен воспользоваться «Краснодар», у которого один Джон Кордоба может решить исход матча, если ему давать нужное пространство.

    Другое дело, что, как показывают матчи «Химок» с «Зенитом» и «Локомотивом», подмосковная команда умеет неожиданно собираться на лидеров. Причем нельзя сказать, что она показывала в тех играх какой-то искрометный футбол, но чем-то вводила соперников в прострацию.

    Поэтому нельзя исключать повторения чего-то подобного в игре с «Краснодаром», – сказал Червиченко.

    • Матч «Химки» – «Краснодар» пройдет 23 ноября и начнется в 16:30 мск.
    • В первом круге «быки» победили подмосковный клуб со счетом 4:0.
    • «Химки» в этом сезоне дома сыграли вничью с «Зенитом» (1:1) и победили «Локомотив» (2:0).

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    Источник: «Известия»

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