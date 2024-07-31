«Барселона» победила по пенальти «Манчестер Сити» в товарищеском матче

«Барселона» сыграла вничью с «Манчестер Сити» в товарищеской встрече в Орландо – 2:2. В серии пенальти каталонцы оказались сильнее со счетом 4:1.

У каталонцев с точки забили Роберт Левандовски, Ноа Дарвиш, Алекс Бальде и Антонио Касино, у «горожан» – Амар Фатах. Кэлвин Филлипс и Джейкоб Райт не реализовали свои попытки.

Начало игры было отложено почти на 1,5 часа из-за штормового предупреждения.

Товарищеский матч

Барселона – Манчестер Сити – 2:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Виктор, 24; 1:1 – О'Райли, 39; 2:1 – Торре, 45+2; 2:2 – Грилиш, 60.