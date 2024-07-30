«Ростов» оценил своего форварда в 80 миллионов

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин сделал заявление о стоимости нападающего Егора Голенкова.

«Мы оцениваем Голенкова в 80 миллионов.

«Ростов» завышает цены? Мы оцениваем футболистов реально. Клубы привозят игроков, которые забивают два гола, за 15 миллионов.

Почему Голенков должен стоить меньше? Мы считаем, что это очень дорогой игрок», – сказал Рыскин.

25-летним форвардом ранее интересовались «Локомотив» и «Динамо».

Transfermarkt оценивает Голенкова в 2 миллиона евро.

В составе «Ростова» он забил 18 голов и сделал 11 ассистов в 90 матчах.

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