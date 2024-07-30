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Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Ростов»: 30 июля

30 июля 2024, 17:42

Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура группового этапа кубка России в котором сыграют «Локомотив» и «Ростов». Игра состоится 30 июля, начало встречи запланировано на 18:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Фассон, Жерзино, Ненахов, Баринов, Батраков, Карпукас, Самошников, Тикнизян, Сулейманов.

Главный тренер: Михаил Галактионов

«Ростов»: Ханкич, Мелехин, Чернов, Жбанов, Семенчук, Кучаев, Байрамян, Шанталий, Саравия, Зубенко, Голенков.

Главный тренер: Валерий Карпин

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Ростов Локомотив
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