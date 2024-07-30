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  • Карпин оценил эпизод с неназначенным пенальти в пользу «Ростова» на 93-й минуте кубкового матча с «Локомотивом»

Карпин оценил эпизод с неназначенным пенальти в пользу «Ростова» на 93-й минуте кубкового матча с «Локомотивом»

30 июля 2024, 21:55
7

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о спорном судейском решении в концовке игры с «Локомотивом».

  • Команды встречались в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
  • Ростовчане уступили на выезде со счетом 0:1.
  • На 93-й минуте арбитр Ранэль Зияков не назначил пенальти в ворота «Локо» по итогам единоборства между Николаем Комличенко и Александром Сильяновым.

– Эпизод в концовке матча с падением Комличенко. Как вы его видели?

– Со скамейки вообще ничего не видел. Сейчас показали. Что сказать? Вы же видели.

– Кажется, пенальти.

– Если даже вам кажется, а как мне будет казаться? Удар по ноге был, на VAR люди сидят, смотрят и говорят, что нет. Если на белое говорят черное, что я скажу?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Ростов Локомотив Карпин Валерий
Комментарии (7)
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mutabor0992
1722368303
А до того как был якобы пенальти,Комличенко толкнул в спину защитника.И вообще что то Валера часто жаловаться начал.Не к лицу ЭТО тренеру сборной!
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Красногвардейчик
1722369245
Ну всё.....Пудель завыл)))
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qawzsexdr
1722370332
Где видео то
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Garrincha58
1722407837
Такие пенальти нельзя ставить на видео видно нога защитника чуть коснулась ноги Комличенко, а как вы знаете без касания игры в футбол не может быть это же не балет, а Комличенко надо как раз в балет он так ловко совершил пируэт просто мастер-актёр Большого театра и я не за Локо или против ростовчан, но нужно же судить правильно Ростов даже на ничью не наиграл в этом матче. И это моё мнение никому не навязываю каждый видит как он видит, а многие как хотят
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Январь 59
1722414083
В этой игре болел за Ростов, и этот эпизод смотрел со всех сторон(что показали). Да я хотел, что бы поставили пенальти(потому что болел за Ростов), но никакой уверенности что это нарушение не увидел. Оба игрока били по мячу , оба промахнулись, игрок Локо слегка достал ногой ноги Комличенко. Но касание и удар- разные вещи. Если бы удар пришелся не в галик а по шипам Комличенко, то могли бы и Комличенко дать Красную Карточку. Таких случаев было полно.
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Zoge
1722521525
Да чтоб у них зенки по вылезли!
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