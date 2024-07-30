Карпин оценил эпизод с неназначенным пенальти в пользу «Ростова» на 93-й минуте кубкового матча с «Локомотивом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о спорном судейском решении в концовке игры с «Локомотивом».

Команды встречались в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Ростовчане уступили на выезде со счетом 0:1.

На 93-й минуте арбитр Ранэль Зияков не назначил пенальти в ворота «Локо» по итогам единоборства между Николаем Комличенко и Александром Сильяновым.

– Эпизод в концовке матча с падением Комличенко. Как вы его видели?

– Со скамейки вообще ничего не видел. Сейчас показали. Что сказать? Вы же видели.

– Кажется, пенальти.

– Если даже вам кажется, а как мне будет казаться? Удар по ноге был, на VAR люди сидят, смотрят и говорят, что нет. Если на белое говорят черное, что я скажу?

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