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  • Спартаковец Угальде высказался о своих шансах стать лучшим бомбардиром РПЛ – у него 1 гол в 14 матчах

Спартаковец Угальде высказался о своих шансах стать лучшим бомбардиром РПЛ – у него 1 гол в 14 матчах

30 июля 2024, 17:05
6

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде ответил на вопрос об амбициях стать лучшим бомбардиром чемпионата России и объяснил свою безголевую серию в РПЛ.

  • Костариканец провел 14 матчей в Премьер-лиге.
  • Дебютный мяч он забил только на прошедших выходных.
  • Угальде купили зимой за 13+2 млн евро.

Считаешь ли ты возможным стать лучшим бомбардиром РПЛ этого сезона?

– Сделаю все, что в моих силах. Буду сражаться за это. Сейчас нет давления, я могу наслаждаться футболом. Но для меня самое важное – победы «Спартака».

В концовке прошлого сезона мне было немного тяжело из-за отсутствия голов. Я нападающий и хочу забивать. Но мне нужно было время на адаптацию.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Угальде Манфред
Комментарии (6)
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ivany4
1722349505
Хорош одно и тоже переливать из пустого в порожний. Давление прошло, стимул появился, мастерство не растеряно, иди тренируйся и воплощай свои амбиции.
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Красногвардейчик
1722350601
Во понесло)) стоило в пустые ворота забить один гол за два сезона))
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subbotaspartak
1722350705
Лиха беда начало... пока мало...
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O-kolesov
1722354240
1 гол в 14 матчах, ещё 28 матчей = 2 гола. Итого - 3.
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Цугундeр
1722355891
" Сейчас нет давления, я могу наслаждаться футболом. " Текила в прикуску с кактусом со столовой в Тарасовке.. И никакого давления.50/50 ..
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