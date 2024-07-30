Спартаковец Угальде высказался о своих шансах стать лучшим бомбардиром РПЛ – у него 1 гол в 14 матчах

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде ответил на вопрос об амбициях стать лучшим бомбардиром чемпионата России и объяснил свою безголевую серию в РПЛ.

Костариканец провел 14 матчей в Премьер-лиге.

Дебютный мяч он забил только на прошедших выходных.

Угальде купили зимой за 13+2 млн евро.

– Считаешь ли ты возможным стать лучшим бомбардиром РПЛ этого сезона?

– Сделаю все, что в моих силах. Буду сражаться за это. Сейчас нет давления, я могу наслаждаться футболом. Но для меня самое важное – победы «Спартака».

В концовке прошлого сезона мне было немного тяжело из-за отсутствия голов. Я нападающий и хочу забивать. Но мне нужно было время на адаптацию.