«Назад отыграть сложно»: Казаков – о скандальных словах Мусаева после ничьей с «Динамо» Мх

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков отреагировал на резкие слова главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

Мусаев после матча 2-го тура РПЛ против «Динамо» Мх (0:0) заявил, что выпустил «неправильных футболистов».

«Классическая ошибка тренера в состоянии аффекта. Плохой старт, сравнения с Владимиром Ивичем, давление – дать игру и результат…

Неправильные футболисты – вероятно речь о выборе состава на Махачкалу, под тактику Хасанби Биджиева.

Но ведь не сказано «неправильный состав». «Неправильные футболисты».

Это все, по-моему. Назад отыграть сложно», – считает Казаков.

У «Краснодара» 0 побед в первых 3 матчах сезона.

На этой неделе «Краснодар» сыграет с ЦСКА и «Факелом».

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