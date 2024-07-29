«Назад отыграть сложно»: Казаков – о скандальных словах Мусаева после ничьей с «Динамо» Мх

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков отреагировал на резкие слова главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.
- Мусаев после матча 2-го тура РПЛ против «Динамо» Мх (0:0) заявил, что выпустил «неправильных футболистов».
«Классическая ошибка тренера в состоянии аффекта. Плохой старт, сравнения с Владимиром Ивичем, давление – дать игру и результат…
Неправильные футболисты – вероятно речь о выборе состава на Махачкалу, под тактику Хасанби Биджиева.
Но ведь не сказано «неправильный состав». «Неправильные футболисты».
Это все, по-моему. Назад отыграть сложно», – считает Казаков.
- У «Краснодара» 0 побед в первых 3 матчах сезона.
- На этой неделе «Краснодар» сыграет с ЦСКА и «Факелом».
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Источник: телеграм-канал Ильи Казакова