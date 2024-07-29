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  • Мусаев – после ничьей с «Динамо» Мх: «Это моя ошибка: выбрал неправильных футболистов и не настроил команду»

Мусаев – после ничьей с «Динамо» Мх: «Это моя ошибка: выбрал неправильных футболистов и не настроил команду»

29 июля 2024, 09:07
14

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о матче 2-го тура РПЛ против «Динамо» Мх (0:0).

«Провалили первый тайм. Непозволительно так играть, тем более у себя дома. Пришло много болельщиков, мы извиняемся за то, что они увидели. Соперник был быстрее, агрессивнее, лучше в движении и единоборствах.

Второй тайм был немного лучше. В концовке стали создавать моменты. Было много давления и стандартов, но так как последние 15-20 минут нужно играть весь матч. Это моя ошибка. Я выбрал неправильных футболистов и не настроил команду», – сказал Мусаев.

  • У «Краснодара» 0 побед в первых 3 матчах сезона.
  • На этой неделе «Краснодар» сыграет с ЦСКА и «Факелом».
  • «Краснодар» – серебряный призер последнего сезона РПЛ.

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Источник: ютуб-канал «Краснодара»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Краснодар Мусаев Мурад
Комментарии (14)
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Skull_Boy
1722234706
Просто ты бестолковый физрук
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Александр-Каратеев-yandex
1722234932
Назначение Мусаева главным тренером - это уже ошибка, Галицкий понял это и скоро его выгонит.
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...уефан
1722235130
...что бы ты там не сказал - это -2 очка...
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k611
1722235267
Умение признать свои ошибки это отрадно, но вот потерянные очки уже не вернуть.
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ВетеR
1722236980
Мусаев - ошбка- тренер (
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FCSpartakM
1722238344
Галицкий как бог для Краснодара, сам создал, сам разрушил. Вся ответственность, конечно , на нем. С чего вдруг в его голове нарисовалось то, что слабый тренер за пару лет научился чему-то
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САДЫЧОК
1722238877
Конечно твоя ошибка Мусаев, но больше все же Галицкого возомнившего себя вершителем всего и вся! Галицкий Позор нашего футбола!
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baggio80
1722243538
Если твоя ошибка то кого хера ты на одном из видео на игроков орешь дебил
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Январь 59
1722245476
Самая главная ошибка Мусаева- это не ту команду он возглавил. Детско- юношеский футбол, надо начинать опять оттуда. Не надо стараться прыгать выше головы. Один раз попробовал, не получилось, возвращайся в юношеский футбол.
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Dos_Santos
1722248252
Впрочем, как и всегда
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