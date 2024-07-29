Мусаев – после ничьей с «Динамо» Мх: «Это моя ошибка: выбрал неправильных футболистов и не настроил команду»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о матче 2-го тура РПЛ против «Динамо» Мх (0:0).

«Провалили первый тайм. Непозволительно так играть, тем более у себя дома. Пришло много болельщиков, мы извиняемся за то, что они увидели. Соперник был быстрее, агрессивнее, лучше в движении и единоборствах.

Второй тайм был немного лучше. В концовке стали создавать моменты. Было много давления и стандартов, но так как последние 15-20 минут нужно играть весь матч. Это моя ошибка. Я выбрал неправильных футболистов и не настроил команду», – сказал Мусаев.