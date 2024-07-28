Зиньковский рассказал, чем его удивил Барко

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский дал комментарий после победы над «Химками» (3:1).

Россиянин признался, что его удивило, как быстро вписался в команду Эсекьель Барко. Аргентинец забил в дебютной игре за клуб со штрафного удара.

«На нас сильно повлиял гол со штрафного. Выходили на второй тайм легкие, раскрепощенные, это центральный момент матча. Такое ощущение, что Барко давно играет в «Спартаке», он легко вписался. Видно его качество, он добавил креатива в атаке«, – сказал Зиньковский.

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