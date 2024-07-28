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Зиньковский рассказал, чем его удивил Барко

28 июля 2024, 19:14
11

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский дал комментарий после победы над «Химками» (3:1).

Россиянин признался, что его удивило, как быстро вписался в команду Эсекьель Барко. Аргентинец забил в дебютной игре за клуб со штрафного удара.

«На нас сильно повлиял гол со штрафного. Выходили на второй тайм легкие, раскрепощенные, это центральный момент матча. Такое ощущение, что Барко давно играет в «Спартаке», он легко вписался. Видно его качество, он добавил креатива в атаке«, – сказал Зиньковский.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зиньковский Антон Барко Эсекьель
Комментарии (11)
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партизан84
1722183582
чем его удивил Барко? ну он не стал первым делом фото из ЦУМа выкладывать в сеть, тренироваться стал с командой
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ВасяК
1722183698
Мы ждали от тебя Антон такого!!!
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...уефан
1722183744
...ещё бы ты начал с передачами не тянуть и голову поднимать, чтоб партнёров видеть. Да... И начинай пахать!...
Ответить
oyabun
1722183817
К сожалению сам Зиньковский совершенно разучился бить по воротам
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zigbert
1722186281
Разносторонний игрок с хорошим дриблингом и классным ударом. Хотелось бы и дальше видеть от него такие удары. Чем то он напомнил сегодня штрафные от Алекса и Фернандо.
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DOCTOR PENALTY
1722187095
Баркас сегодня был хорош! Единственный, кого можно похвалить в составе. Очень быстро играет, техника впечатляет и видение поля.
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slavа0508
1722188067
Лишь бы ленцу не подцепил бы ...
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alefreddy
1722235484
все бы так стремились играть мухи сонные
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Дмитрий-Лахов-google
1722242897
Да,не то что некоторые,только чуб свой красят,как пятухи.
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