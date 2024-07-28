Заварзин – о Станковиче: «Не сильно похож на тренера»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин прокомментировал победу московской команды над «Химками».

«Спартак» обыграл «Химки» со счетом 3:1.

Эта победа стала первой для Деяна Станковича на посту главного тренера московской команды.

«Пока у «Спартака» нет целостной игры. Если бы судья засчитал гол «Химок» в первом тайме, неизвестно, как сложился бы матч. Игра спокойно могла закончиться в пользу «Химок». «Спартаку» повезло, первый тайм был очень печальным в исполнении спартаковцев. Вот будет посерьезнее соперник, тогда и можно оценить реальный уровень «красно‑белых» в этом сезоне. Сегодняшняя победа – не показатель.

Но уже сейчас можно сказать, что Станкович какой‑то потерянный. Он не сильно похож на тренера. Это точно не Фергюсон и не Лобановский. Но раз сегодня победили, Станковича пока не выгонят из «Спартака», – сказал Заварзин.