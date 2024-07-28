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Заварзин – о Станковиче: «Не сильно похож на тренера»

28 июля 2024, 18:19
6

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин прокомментировал победу московской команды над «Химками».

  • «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 3:1.
  • Эта победа стала первой для Деяна Станковича на посту главного тренера московской команды.

«Пока у «Спартака» нет целостной игры. Если бы судья засчитал гол «Химок» в первом тайме, неизвестно, как сложился бы матч. Игра спокойно могла закончиться в пользу «Химок». «Спартаку» повезло, первый тайм был очень печальным в исполнении спартаковцев. Вот будет посерьезнее соперник, тогда и можно оценить реальный уровень «красно‑белых» в этом сезоне. Сегодняшняя победа – не показатель.

Но уже сейчас можно сказать, что Станкович какой‑то потерянный. Он не сильно похож на тренера. Это точно не Фергюсон и не Лобановский. Но раз сегодня победили, Станковича пока не выгонят из «Спартака», – сказал Заварзин.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян
Комментарии (6)
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...уефан
1722180317
...бы-бы-бы. Лучше, вообще, ничего не говорил...
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партизан84
1722180405
а он в курсе сколько времени Фергюсон строил МЮ???? Пришел в 86м, первый трофей в 90м.
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NewLife
1722181016
Как хорошо, что таких заварзиных больше нет в Спартаке и они вынуждены шакалить на газпром тв, выдавая выгодный немытым нарратив.
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andr45
1722181315
Мнение ЗАВАРЗИНА, АЛНАЗАРОВА, АЙРАПЕТОВА, ГУБЕРНИЕВА, ГРИГОРЯНА И ТАРПИЩЕВА совпадают: ТАРПИЩЕВ «ПРЕТЕНЗИИ К СТАНКОВИЧУ (АБАСКАЛЮ, СЛИШКОВИЧУ, ЭМЕРИ, КАРРЕРЕ, ТЕДЕСКО, ВАНОЛИ) ЕСТЬ И БУДУТ ВСЕГДА»))))))))
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DOCTOR PENALTY
1722187547
Полностью согласен с Заварзиным.
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шахта Заполярная
1722192247
Если у бабушки был бы другой орган , то она бы была дедушкой. С такими бывшими заразиными и врагов не надо.
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