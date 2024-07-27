Николич высказался о вероятном уходе Чалова из ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал возможный уход Федора Чалова.

Ранее сообщалось, что форвард дал окончательное согласие на переход в греческий ПАОК.

«Вопрос по Чалову не ко мне. У нас с ним теплые отношения, говорим с глазу на глаз. Он хороший футболист, который давно играет за ЦСКА, и он всегда выкладывается.

Решение будет принято в ближайшие дни. Если он останется в ЦСКА, будет супер, если он уйдет – пожелаем ему удачи». – сказал Николич.