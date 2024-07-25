Чалов дал окончательный ответ на переход в ПАОК

Форвард ЦСКА Федор Чалов дал окончательное согласие на переход в греческий ПАОК.
По сведениям источника, 26-летний центрфорвард дал согласие на переход в греческий клуб после разговора владельцем Иваном Саввиди. В пятницу, 26 июля, ожидается встреча Чалова с боссами ЦСКА перед трансфером.
Московский клуб рассчитывает, что Федор примет участие в поединке 2-го тура РПЛ против «Пари НН». При этом отмечается, что ПАОК уже уведомил ЦСКА об активации пункта о сумме отступных в размере 3-х миллионов евро.
- Федор Чалов провел за ЦСКА провел 262 поединка.
- В них форвард сумел записать в актив 89 голов и 44 голевых паса.
- В ПАОКе играет Магомед Оздоев.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова