Мойзес назвал сильнейшего бразильца в истории ЦСКА

Защитник ЦСКА Мойзес выделил сильнейшего бразильца в истории клуба.

«Конечно, Вагнер Лав, но это не означает, что другие не оставили след. Большинство футболистов, которые здесь были, внесли огромную лепту. Однако по отзывам и комментариям болельщиков и экспертов ты понимаешь, что Вагнер Лав превосходит их во многих аспектах.

Готов ли я побороться за звание одного из лучших бразильцев команды в перспективе? Вагнер очень много лет провeл в ЦСКА. Конечно, он вошeл в историю и ознаменовал период пребывания здесь. Как, например, и Даниэл Карвальо, который оставил замечательный след в ЦСКА. А какие прекрасные голы забивал Жо! Они все имеют большое значение для клуба. А я… Я просто продолжаю работать, достаточно скромно», – сказал Мойзес.