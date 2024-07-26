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Ташуев – об Олимпиаде: «РПЛ в тысячу раз интереснее»

26 июля 2024, 23:00
13

Российский тренер Сергей Ташуев рассказал о своем отношении к Олимпиаде.

«Не слежу за Олимпиадой. А что там произошло? Река Сена развернулась в другую сторону (смеется)? Игры вообще транслируют в России?

Почитаю новости, кто станет олимпийским чемпионом. Допустим, девочка станет чемпионом по стрельбе из лука. Молодец!

РПЛ в тысячу раз интереснее Олимпиады, конечно. Будем смотреть лучше наш чемпионат России, чем наблюдать, как стреляют из лука по голубям, целям или в кого там попадают...» – сказал Ташуев.

  • Сегодня в Париже проходит Церемония открытия Олимпийских игр.
  • Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ташуев Сергей
Комментарии (13)
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Cleaner
1722025128
Пытался сейчас смотреть открытие олимпиады. Это ПИПЕЦ какой то!!! ГОМОСЯТИНА! Такого ОТСТОЯ я не видел НИКОГДА! Мне СТЫДНО за Францию...(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
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Benifacto
1722027401
какой рпл? щас товы такие будут что про рпл все забудут, а олимпиада уже показала свое лицо с трансами и лезбухами...это пусть родители спортсменов смотрят....ваще никогда не понимал индивидуальные виды спорта!!! в чем смысл? он один его спонсоры кто? для кого он пыжиться? для страны? для себя родимого он пыжиться чтоб ниче не делать! этого спортика растят, а он потом гражданство меняет? дальше кинул, прыгнул, пернул....и чо? для общества это что то дало? может благодаря его олимпийскому рекорду дети на планете перестали голодать? или может ***** кончились? или что? вон Армстронг звезда велоспорта! а по факту допинговый нарк...и в любого тыкни они все такие.....ладно коллективные виды спорта где решает не то что ты один топ(Холланд не совре
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Pourquoi pas
1722029369
Олимпиада умерла! Щас просто разлагается... Долго и вонюче...
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slavа0508
1722056084
Не смотрел ни одной минуты. И не тянет, однако.
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САДЫЧОК
1722106050
Этот Ташуев претендует на звание Долб#е2 года!
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