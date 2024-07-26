Ташуев – об Олимпиаде: «РПЛ в тысячу раз интереснее»

Российский тренер Сергей Ташуев рассказал о своем отношении к Олимпиаде.

«Не слежу за Олимпиадой. А что там произошло? Река Сена развернулась в другую сторону (смеется)? Игры вообще транслируют в России?

Почитаю новости, кто станет олимпийским чемпионом. Допустим, девочка станет чемпионом по стрельбе из лука. Молодец!

РПЛ в тысячу раз интереснее Олимпиады, конечно. Будем смотреть лучше наш чемпионат России, чем наблюдать, как стреляют из лука по голубям, целям или в кого там попадают...» – сказал Ташуев.