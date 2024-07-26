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«ПСЖ» удвоит предложение «Барселоны» по зарплате Уильямсу

26 июля 2024, 09:36
2

«ПСЖ» готов платить Нико Уильямсу в два раза больше относительно предложения «Барселоны» по зарплате игроку.

Как пишет Mundo Deportivo со ссылкой на Catalunya Radio, в «блаугране» сохраняют спокойствие по поводу будущего вингера «Атлетика». Каталонцы уверены, что Уильямс хочет играть за сине-гранатовых в следующем сезоне.

«Барселона» не станет повышать предложение, сделанное несколько дней назад, и ожидает ответа в ближайшее время, чтобы иметь возможность более спокойно планировать остальные сделки.

  • 22-летний футболист провел в прошлом сезоне 37 матчей за «Атлетик», забил 8 голов, отдал 19 передач.
  • На Евро-2024 Уильямс сыграл в 6 матчах сборной Испании, забил 2 мяча, отдал 1 пас и был признан лучшим игроком финала.

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Источник: Mundo Deportivo
Франция. Лига 1 Испания. Примера ПСЖ Барселона Атлетик Уильямс Нико
Комментарии (2)
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Benifacto
1721976677
отстаньте от БАСКОВ!!! единственная команда играющая своим двором!
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Spartak_forv@
1721977504
Если Нико останется в Бильбао,хорошо,все-таки наконец-то баски выиграли Кубок Короля спустя много лет и будет продолжать играть с братом.Если будет играть в Барселоне,еще интереснее будет противостояние с Мадридом.Одни плюсы.А вот если такой игрок покинет Примеру-это будет потеря
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