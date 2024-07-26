«ПСЖ» удвоит предложение «Барселоны» по зарплате Уильямсу

«ПСЖ» готов платить Нико Уильямсу в два раза больше относительно предложения «Барселоны» по зарплате игроку.
Как пишет Mundo Deportivo со ссылкой на Catalunya Radio, в «блаугране» сохраняют спокойствие по поводу будущего вингера «Атлетика». Каталонцы уверены, что Уильямс хочет играть за сине-гранатовых в следующем сезоне.
«Барселона» не станет повышать предложение, сделанное несколько дней назад, и ожидает ответа в ближайшее время, чтобы иметь возможность более спокойно планировать остальные сделки.
- 22-летний футболист провел в прошлом сезоне 37 матчей за «Атлетик», забил 8 голов, отдал 19 передач.
- На Евро-2024 Уильямс сыграл в 6 матчах сборной Испании, забил 2 мяча, отдал 1 пас и был признан лучшим игроком финала.
Источник: Mundo Deportivo