Артур – о новичках «Зенита»: «Очень классные ребята и в человеческом плане, и в игровом»

Полузащитник «Зенита» Артур оценил новичков невского клуба.

«Пришли очень классные ребята и в человеческом плане, и в игровом. Максим Глушенков отметился дублем в матче за Суперкубок, дважды забил в Самаре. Это очень качественные, очень хорошие футболисты, которые совершенно точно усилили команду и уже приносят много пользы и принесут ещe больше. Поэтому я рад, что команда усилилась», – поделился мнением Артур.