Артур – о новичках «Зенита»: «Очень классные ребята и в человеческом плане, и в игровом»

Полузащитник «Зенита» Артур оценил новичков невского клуба.
«Пришли очень классные ребята и в человеческом плане, и в игровом. Максим Глушенков отметился дублем в матче за Суперкубок, дважды забил в Самаре. Это очень качественные, очень хорошие футболисты, которые совершенно точно усилили команду и уже приносят много пользы и принесут ещe больше. Поэтому я рад, что команда усилилась», – поделился мнением Артур.
- В 1-м туре РПЛ «Зенит» уверенно разобрался с «Крыльями Советов». Петербуржцы отправили в ворота самарцев 4 безответных мяча.
- Дублем отметился атакующий полузащитник Максим Глушенков. Он перебрался в стан невского коллектива в летнее межсезонье. Всего в активе россиянина 4 мяча в 2-х играх.
- Также состав коллектива Сергея Семака пополнили Юрий Горшков, Сергей Волков и Евгений Латышонок.
- Бразилец Артур играет за Зенит с зимы 2024 года.
- В майке команды с берегов Невы атакующий полузащитник провел 19 встреч во всех турнирах.
- В них он сумел записать в актив 3 гола и 2 голевых паса.
Источник: «РБ Спорт»