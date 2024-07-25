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  • Созин жестко раскритиковал «Спартак» за покупку Угальде: «Грандиозный обман!»

Созин жестко раскритиковал «Спартак» за покупку Угальде: «Грандиозный обман!»

25 июля 2024, 20:41
16

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин поделился взглядом на трансфер форварда Манфреда Угальде в «Спартак».

«Угальде – абсолютнейшая ложь и грандиозный обман! Как можно было привезти этого человека в «Спартак»?! Я вижу, что всякие аналитики пишут: он много бегает и где-то там отрабатывает, работает на команду. Ребята, проснитесь: работа нападающего на команду – это голы и ассисты. У Угальде – 0+0 с начала года! Какая тут работа на команду?

И за человека с 0+0 отдали 14 млн евро! Сколько же тогда стоит Заболотный, который умеет забивать? А Чалов? Такого человека, как Угальде, может привезти только непрофессионал», – заявил Созин.

  • Спартак приобрел 22-летнего центрфорварда из Коста-Рики Манфреда Угальде у «Твенте» зимой 2024 года. Футболист провел в майке столичного коллектива 17 игр во всех турнирах.
  • В активе костариканца всего 1 забитый мяч. Он поразил ворота «Зенита» (1:2) в Кубке России. В РПЛ у Манфред 0 голов в 13 встречах.
  • Ранее агент Угальде раскрыл мотивацию перехода игрока в «Спартак». По словам представителя, московский клуб сделал очень заманчивое финансовое предложение форварду.
  • «Спартак» неудачно вошел в новый сезон РПЛ. Коллектив Деяна Станковича в гостях сенсационно проиграл «Оренбургу» (0:2). Угальде провел на поле 45 минут.
  • В следующем туре москвичи встретятся с подмосковными «Химками».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Угальде Манфред
Комментарии (16)
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NewLife
1721930045
"И за человека с 0+0 отдали 14 млн евро!" За напа с такими яйцами можно было и больше отдать. Надо же, еще недавно этот мудак определял, что в футболе этично, а что нет(
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...короче
1721930724
...молод - это плюс в сборной - это плюс по объемам - и это плюс физика и техника - плюс голы и ассисты - минус(пока) Будет, с кем отыгрываться и будет толк, всё у него впереди...
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andr45
1721930838
Комитет РФС по этике? Ничего не понимаю((( Если таковой существует, то почему он не пресекает пропаганду мужеложества и призывы к свальному греху среди футболистов, льющуюся из уст Медведева?
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FCSpartakM
1721932670
по его логике тогда Соболев стоит 3 млн. Угальде игрок своей сборной, ценник висит один с самых высоких в команде. Дайте ему с кем играть, а писдеть в дудку любой дурак может. Соболь весь сезон простоял, тут у него нет вопросов по его цифрам
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timon2401
1721934991
действительно))) он бегает а Соболев, Умяров и прочии стоят...куйли тут поделаешь если такие партнёры достались(((
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САДЫЧОК
1721935337
Вот такой обман член комитета РФС! И таких там 90 %!
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Ziklop
1721937510
таких агентских сделок , более 30%!!! не только у нас.
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k611
1721939681
Нападающий человек зависимый. Нужен грамотный подносчик мячей (Как в своё время связка Веллитон-Алекс например). Будем надеяться что у него пойдёт игра, как и у остальных футболистов.
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ivany4
1721941396
Интересно, почему бывший член лезет рассуждать о квалификации игрока, вместо того, что бы поделиться взглядами на работу КДК, комитета по этике, работу регламентной группы, в современных условиях и в связи с последними событиями?
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