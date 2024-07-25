Созин жестко раскритиковал «Спартак» за покупку Угальде: «Грандиозный обман!»

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин поделился взглядом на трансфер форварда Манфреда Угальде в «Спартак».
«Угальде – абсолютнейшая ложь и грандиозный обман! Как можно было привезти этого человека в «Спартак»?! Я вижу, что всякие аналитики пишут: он много бегает и где-то там отрабатывает, работает на команду. Ребята, проснитесь: работа нападающего на команду – это голы и ассисты. У Угальде – 0+0 с начала года! Какая тут работа на команду?
И за человека с 0+0 отдали 14 млн евро! Сколько же тогда стоит Заболотный, который умеет забивать? А Чалов? Такого человека, как Угальде, может привезти только непрофессионал», – заявил Созин.
- Спартак приобрел 22-летнего центрфорварда из Коста-Рики Манфреда Угальде у «Твенте» зимой 2024 года. Футболист провел в майке столичного коллектива 17 игр во всех турнирах.
- В активе костариканца всего 1 забитый мяч. Он поразил ворота «Зенита» (1:2) в Кубке России. В РПЛ у Манфред 0 голов в 13 встречах.
- Ранее агент Угальде раскрыл мотивацию перехода игрока в «Спартак». По словам представителя, московский клуб сделал очень заманчивое финансовое предложение форварду.
- «Спартак» неудачно вошел в новый сезон РПЛ. Коллектив Деяна Станковича в гостях сенсационно проиграл «Оренбургу» (0:2). Угальде провел на поле 45 минут.
- В следующем туре москвичи встретятся с подмосковными «Химками».
Источник: «Чемпионат»