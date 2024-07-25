Созин жестко раскритиковал «Спартак» за покупку Угальде: «Грандиозный обман!»

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин поделился взглядом на трансфер форварда Манфреда Угальде в «Спартак».

«Угальде – абсолютнейшая ложь и грандиозный обман! Как можно было привезти этого человека в «Спартак»?! Я вижу, что всякие аналитики пишут: он много бегает и где-то там отрабатывает, работает на команду. Ребята, проснитесь: работа нападающего на команду – это голы и ассисты. У Угальде – 0+0 с начала года! Какая тут работа на команду?

И за человека с 0+0 отдали 14 млн евро! Сколько же тогда стоит Заболотный, который умеет забивать? А Чалов? Такого человека, как Угальде, может привезти только непрофессионал», – заявил Созин.