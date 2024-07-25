Ещенко обратился к Станковичу с претензией

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался о низкой результативности команды.

В 1-м туре РПЛ «Спартак» уступил «Оренбургу» (0:2).

Это был дебют в лиге главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Есть же иностранцы, пускай они забивают – их же покупали. Но это будет не в ближайшем туре. Барко и Жозе надо влиться в коллектив, потренироваться. Думаю, если Барко и выйдет в ближайшем матче, то на замену. Еще есть разносторонняя полузащита.

Надо спрашивать у тренера, почему у «Спартака» нет голов, хотя моменты в матче с «Оренбургом» были неплохие», – сказал Ещенко.