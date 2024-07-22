Денисов рассказал, каким образом «Спартак» планировал победить «Оренбург»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал поражение от «Оренбурга» в 1-м туре РПЛ (0:2).

Это был дебют в РПЛ для главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Во 2-м туре москвичи сыграют с «Химками» на выезде.

«Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

– Как вы хотели обыграть «Оренбург»?

– Если вкратце, то мы хотели играть агрессивно. Где‑то это получалось, где‑то, как вы видели, этого не получилось.

– Влияет ли на неудачную серию против «Оренбурга» искусственное поле?

– Конечно, влияет.