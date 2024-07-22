Денисов рассказал, каким образом «Спартак» планировал победить «Оренбург»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал поражение от «Оренбурга» в 1-м туре РПЛ (0:2).
- Это был дебют в РПЛ для главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
- Во 2-м туре москвичи сыграют с «Химками» на выезде.
- «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.
– Как вы хотели обыграть «Оренбург»?
– Если вкратце, то мы хотели играть агрессивно. Где‑то это получалось, где‑то, как вы видели, этого не получилось.
– Влияет ли на неудачную серию против «Оренбурга» искусственное поле?
– Конечно, влияет.
Источник: «Матч ТВ»