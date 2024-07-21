Станкович оценил готовность «Спартака» к сезону

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал комментарий перед матчем 1-го тура РПЛ против «Оренбурга».

– Мы работали хорошо, работали много. Ребята готовы начать этот чемпионат.

– У вас было много времени, чтобы разобрать соперника и удачно начать чемпионат. На что болельщикам следует обратить внимание в вашей игре сегодня?

– Мы анализировали соперника, у нас было время. Каждый предстоящий матч – самый важный. Сегодня мы сыграем на синтетике, соперник действует агрессивно и хорошо подготовлен. Но если мы хотим добиться чего‑то большего, то должны принимать вызовы.

– Вас смущает погода?

– Она одинакова для всех. Кто быстрее адаптируется, то получит преимущество. Это лишь один из факторов, но не решающий.