Кузьмичев назвал места, за которые будет бороться «Локомотив» в новом сезоне

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев поделился ожиданиями от клуба в новом сезоне.
«Команда усреднилась. Потеряла ярких игроков. А одной талантливой молодежью бороться за медали будет очень сложно.
Думаю, «Локомотив» будет бороться за девятое-десятое места. Слишком большие потери у них. Они в том году заняли четвертое место. Хотя по содержанию должны были быть шестыми», – сказал Кузьмичев.
- В 1-м туре «Локо» примет «Акрон».
- Матч начнется в 15:00 мск.
- «Локо» не брал РПЛ с 2018 года.
Источник: «РБ Спорт»