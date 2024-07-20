Кузьмичев назвал места, за которые будет бороться «Локомотив» в новом сезоне

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев поделился ожиданиями от клуба в новом сезоне.

«Команда усреднилась. Потеряла ярких игроков. А одной талантливой молодежью бороться за медали будет очень сложно.

Думаю, «Локомотив» будет бороться за девятое-десятое места. Слишком большие потери у них. Они в том году заняли четвертое место. Хотя по содержанию должны были быть шестыми», – сказал Кузьмичев.