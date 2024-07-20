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  • Кузьмичев назвал места, за которые будет бороться «Локомотив» в новом сезоне

Кузьмичев назвал места, за которые будет бороться «Локомотив» в новом сезоне

20 июля 2024, 14:19

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев поделился ожиданиями от клуба в новом сезоне.

«Команда усреднилась. Потеряла ярких игроков. А одной талантливой молодежью бороться за медали будет очень сложно.

Думаю, «Локомотив» будет бороться за девятое-десятое места. Слишком большие потери у них. Они в том году заняли четвертое место. Хотя по содержанию должны были быть шестыми», – сказал Кузьмичев.

  • В 1-м туре «Локо» примет «Акрон».
  • Матч начнется в 15:00 мск.
  • «Локо» не брал РПЛ с 2018 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив
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