Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Волков – о «Краснодаре»: «Не будет никакой ненависти, это моя родная команда»

Волков – о «Краснодаре»: «Не будет никакой ненависти, это моя родная команда»

20 июля 2024, 00:34
2

Новичок «Зенита» Сергей Волков высказался об отношении к «Краснодару».

«Матчи против «Краснодара» для меня будут принципиальными, но не в таком плане, что я там хочу как-то хочу обидеть их или еще что-то. Не будет никакой ненависти, это моя родная команда», – заявил Волков.

  • Ранее «Зенит» приобрел права у «Краснодара» на 21-летнего защитника Сергея Волкова. Сумма сделки, по разным данным, составила примерно 7 миллионов.
  • В активе футболиста 53 игры в РПЛ, в которых он сумел записать на свой счет 2 гола и 7 голевых передач.
  • Сергей уже провел 3 поединка за свою новую команду. Он дебютировал в Летнем Кубке.
  • Пока голевыми действиями воспитаннику «Краснодара» отметиться не удалось.
  • Первую официальную игру в майке невского клуба Волков может провести в рамках 1-го тура РПЛ, где соперником дружины Сергея Семака станут «Крылья Советов».

Еще по теме:
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита» 5
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените» 7
Волков из «Зенита» пожаловался на прилетевшую от фанатов «Спартака» бутылку 4
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Волков Сергей
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1721452334
Парень немножко перепутал, с чьей стороны может быть ненависть. Это он предал клуб, который его вырастил и совсем не желал отдавать. Но поступила команда сверху..
Ответить
Январь 59
1721468179
Ненависти может и не будет, но болельщики не забудут его радость от поражения Краснодара. Для меня лично эта фамилия уже не интересна. Это не тот случай, что с Фоминым, Уткиным , Шапи, или с Бородиным.
Ответить
Главные новости
Орлов заявил о предвзятости прессы к «Зениту», порожденной завистью
08:59
1
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
4
Уход игроков из «Спартака» и «Зенита», наказания за выходки игроков «Динамо» и другие новости
00:47
1
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
3
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 1-го тура
00:21
1
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
3
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
6
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
2
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
6
Все новости
Все новости
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
3
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
6
Видео«Рубин» назвал сбежавшего в ЦСКА Олейникова чушпаном
Вчера, 23:27
4
Павлюченко поставил крест на своем друге по «Спартаку»
Вчера, 23:10
6
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
2
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
6
Аршавин определил лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 22:38
Игрок сборной России вышел капитаном молодежки «МЮ» и оформил 1+1 в матче Юношеской лиги УЕФА
Вчера, 22:29
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
6
Генич назвал лучшего тренера старта РПЛ
Вчера, 21:51
2
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
Вчера, 21:25
11
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
Вчера, 21:12
1
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
Вчера, 20:57
1
«Рубин» перехватил игрока московского клуба у «Динамо Мх»
Вчера, 20:45
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
Вчера, 20:27
8
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
Вчера, 20:17
2
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
Вчера, 19:30
7
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
Вчера, 19:12
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
Вчера, 19:08
8
Шварц оценил переход Гутьерреса в «Динамо»
Вчера, 18:43
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
Вчера, 18:30
4
Защитник ЦСКА пропустит около трех месяцев из-за травмы
Вчера, 18:18
1
«Спартак» предложил 600 миллионов рублей за форварда «Ахмата»
Вчера, 18:13
8
Лунев и Лещук получили условную дисквалификацию за оскорбительную кричалку про «Спартак»
Вчера, 17:30
6
КДК вынес наказание для Тюкавина за удаление со «Спартаком»
Вчера, 17:19
8
ЦСКА отдал игрока в аренду «Акрону»
Вчера, 17:09
2
Объявлены комментаторы на матч «Зенит» – «Локомотив»
Вчера, 17:02
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+