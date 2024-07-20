Волков – о «Краснодаре»: «Не будет никакой ненависти, это моя родная команда»

Новичок «Зенита» Сергей Волков высказался об отношении к «Краснодару».

«Матчи против «Краснодара» для меня будут принципиальными, но не в таком плане, что я там хочу как-то хочу обидеть их или еще что-то. Не будет никакой ненависти, это моя родная команда», – заявил Волков.