Волков – о «Краснодаре»: «Не будет никакой ненависти, это моя родная команда»

Новичок «Зенита» Сергей Волков высказался об отношении к «Краснодару».
«Матчи против «Краснодара» для меня будут принципиальными, но не в таком плане, что я там хочу как-то хочу обидеть их или еще что-то. Не будет никакой ненависти, это моя родная команда», – заявил Волков.
- Ранее «Зенит» приобрел права у «Краснодара» на 21-летнего защитника Сергея Волкова. Сумма сделки, по разным данным, составила примерно 7 миллионов.
- В активе футболиста 53 игры в РПЛ, в которых он сумел записать на свой счет 2 гола и 7 голевых передач.
- Сергей уже провел 3 поединка за свою новую команду. Он дебютировал в Летнем Кубке.
- Пока голевыми действиями воспитаннику «Краснодара» отметиться не удалось.
- Первую официальную игру в майке невского клуба Волков может провести в рамках 1-го тура РПЛ, где соперником дружины Сергея Семака станут «Крылья Советов».
Источник: «РБ Спорт»