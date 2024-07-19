«Барселона» воспользуется кредитом ради покупки Нико Уильямса

«Барселона» продолжает попытки приобрести у «Атлетика» Бильбао испанского вингера Нико Уильямса.

По сведениям СМИ, у «Барселоны» не хватает денег, чтобы активировать сумму выкупа Уильямса, которая составляет 58 миллионов евро. Боссы каталонского клуба приняли решение воспользоваться ранее взятым кредитом на сумму в 100 млн.евро для того, чтобы выкупить 22-летнего игрока сборной Испании.