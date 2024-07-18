«Химки» подпишут экс-игрока второй команды «Реала» и защитника сборной Панамы

Подмосковные «Химки» близки к соглашению с защитником Дани Фернандесом о переходе на правах свободного агента, сообщает «Чемпионат». Предыдущим клубом 27-летнего испанца был «Расинг».

По данным «Чемпионата», «Химки» в ближайшие два дня также подпишут контракт с защитником основного состава сборной Панамы Эдгардо Фариньей. Сейчас он принадлежит панамскому «Индепендьенте», но в последнее время выступал на правах аренды за «Мунисипал».