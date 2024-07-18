«Химки» подпишут экс-игрока второй команды «Реала» и защитника сборной Панамы

Подмосковные «Химки» близки к соглашению с защитником Дани Фернандесом о переходе на правах свободного агента, сообщает «Чемпионат». Предыдущим клубом 27-летнего испанца был «Расинг».
По данным «Чемпионата», «Химки» в ближайшие два дня также подпишут контракт с защитником основного состава сборной Панамы Эдгардо Фариньей. Сейчас он принадлежит панамскому «Индепендьенте», но в последнее время выступал на правах аренды за «Мунисипал».
- Фернандес с 2012 года он был игроком юношеских команд «Реала», дебютировал во второй команде мадридцев в 2015-м и всего провел за «Кастилью» 35 матчей.
- В прошлом сезоне он сыграл за «Расинг» в 22 матчах в Сегунде, забил 1 гол, отдал 2 передачи.
- На счету Фариньи 7 матчей за сборную Панамы, в том числе 4 на прошедшем Кубке Америки.
- По данным Antorcha Deportiva, 15 мая Фаринья получил дисквалификацию на 3 месяца в национальной лиге Панамы за агрессивные действия против парагвайца Роке Кабальеро в матче с «Депортиво Миско».
- Transfermarkt оценивает стоимость Фариньи в 150 тысяч евро.
Источник: «Чемпионат»