«Ахмат» готовится подписать трех южноамериканцев

Аргентинский полузащитник Мауро Луна успешно прошел медосбледование в «Ахмате», сообщил журналист Иван Карпов. 25-летний аргентинец находится в расположении грозненского клуба, который проводит предсезонные сборы в Новогорске.
Личный контракт с хавбеком согласован, его срок составит 4 года. Сейчас «Ахмат» обсуждает последние детали трансфера Луны с «Унионом».
По данным Карпова, грозненский клуб также согласовал трансфер 25-летнего нападающего Фелиппе Кардосо из португальского «Каза Пиа». Бразилец подпишет с «Ахматом» контракт на 4 года.
Кардосу пока не прибыл в расположение грозненцев по семейным обстоятельствам – недавно у него родился ребенок. Бразилец присоединится к «Ахмату» в ближайшее время.
Также успешный просмотр в грозненском клубе прошел 29-летний полузащитник Исмаэл Силва, сообщил Карпов. Вскоре бразилец подпишет с грозненцами контракт на 2 года по схеме 1+1. Ранее он уже выступал в «Ахмате» четыре сезона с 2017 по 2021 годы.
- Луна в этом году провел за «Унион» 19 матчей, забил 2 гола, отдал 4 передачи.
- Кардосо сыграл в прошлом сезоне в 35 встречах за «Каза Пиа», забил 8 мячей.
- Исмаэл Силва фактически не играл два сезона, его последний контракт с саудовским клубом «Аль-Фейсали» истек 1 февраля 2023 года.