«Ахмат» готовится подписать трех южноамериканцев

Аргентинский полузащитник Мауро Луна успешно прошел медосбледование в «Ахмате», сообщил журналист Иван Карпов. 25-летний аргентинец находится в расположении грозненского клуба, который проводит предсезонные сборы в Новогорске.

Личный контракт с хавбеком согласован, его срок составит 4 года. Сейчас «Ахмат» обсуждает последние детали трансфера Луны с «Унионом».

По данным Карпова, грозненский клуб также согласовал трансфер 25-летнего нападающего Фелиппе Кардосо из португальского «Каза Пиа». Бразилец подпишет с «Ахматом» контракт на 4 года.

Кардосу пока не прибыл в расположение грозненцев по семейным обстоятельствам – недавно у него родился ребенок. Бразилец присоединится к «Ахмату» в ближайшее время.

Также успешный просмотр в грозненском клубе прошел 29-летний полузащитник Исмаэл Силва, сообщил Карпов. Вскоре бразилец подпишет с грозненцами контракт на 2 года по схеме 1+1. Ранее он уже выступал в «Ахмате» четыре сезона с 2017 по 2021 годы.